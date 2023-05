Zwei irre Patzer: Bayer Leverkusen schenkt Gladbach dicke Slapstick-Tore

Was ist denn nur in die Bayer-Elf gefahren?

Hradecky-Patzer und Amiri-Blackout

Nach der Wolfsburger Niederlage in Freiburg war Leverkusen am Samstag an den Niedersachsen vorbeigezogen, verpasste es jedoch, gegen die Borussia größeres Kapital zu schlagen. Bayer-Verteidiger Piero Hincapie sah nach einem brutalen Foul an Julian Weigl die Rote Karte (90.+4).