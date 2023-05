Bundesliga: FC Augsburg – Borussia Dortmund, 0:3 (0:0)

Felix Uduokhai erwies seiner Mannschaft einen Bärendienst, als er in der 38. Minute mit der Roten Karte vom Platz flog. Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Beim FCA kam zu Beginn der zweiten Hälfte David Colina für Mads Pedersen in die Partie. Für das 1:0 und 2:0 war Sebastien Haller verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (58./84.). Mit einem Doppelwechsel holte Enrico Maaßen Elvis Rexhbecaj und Dion Drena Beljo vom Feld und brachte Irvin Cardona und Mergim Berisha ins Spiel (62.). Der Treffer von Julian Brandt aus der 93. Minute beförderte Dortmund vor 30.660 Zuschauern endgültig auf die Siegerstraße. Am Schluss siegte Borussia Dortmund gegen Augsburg.

Nach dem Dreier gegen Augsburg führt der BVB das Feld der Bundesliga an. Die Offensive von Dortmund in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch der FC Augsburg war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 81-mal schlugen die Angreifer von Borussia Dortmund in dieser Spielzeit zu. Seit sieben Begegnungen hat der BVB das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.