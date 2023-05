Bundesliga: Meistertitel winkt! Doppelter Haller erlöst den BVB

Süle im Bierkönig? So will der BVB den Meistertitel feiern

Borussia Dortmund gewinnt in Augsburg und steht kurz vor der Bundesliga-Meisterschaft. Sébastien Haller avanciert zum Matchwinner.

Borussia Dortmund hat sein wohl wichtigstes Spiel der Saison in Augsburg gewonnen und steht nun kurz vor dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Die Schwarz-Gelben siegten mit 3:0 (0:0) beim FCA und nutzten den Patzer der Bayern eiskalt aus.

Durch die drei Punkte sprang der BVB wieder an die Tabellenspitze und hat vor dem letzten Spieltag zwei Punkte Vorsprung auf die Münchner. Augsburg hingegen muss noch um den Klassenerhalt zittern.

BVB betreibt Chancenwucher

„Es ist unglaublich. Niemals hätte ich vor sechs Monaten gedacht, dass ich in dieser Situation sein würde“, sagte der 28-Jährige. „Jetzt wollen wir das Allergrößte erreichen. Ich bin einfach nur stolz.“

Nico Schlotterbeck jubelte auf dem Weg in die Kabine: „Männer, wir werden‘s!“ Gregor Kobel erklärte auf SPORT1 -Nachfrage: „In der Halbzeit war es nicht laut, wir sind sehr klar geblieben. Wir wussten, wir dürfen nicht überdrehen, nicht kopflos werden.“

Der BVB hatte von Beginn an das Kommando übernommen und sich früh erste Chancen erspielt. Donyell Malen setzte einen Freistoß deutlich neben das Tor (4.), Marius Wolf scheiterte an Koubek (8.).

In der 20. Minute ergab sich die nächste hochkarätige Chance, Haller scheiterte aber an Koubek, der beim Schuss des Ivorers noch rechtzeitig die Arme hoch riss.

Augsburg hingegen traute sich nicht wirklich in die gegnerische Häfte, überließ den Schwarz-Gelben meist den Ball. In der 34. Minute lief Julian Brandt alleine auf das FCA-Tor zu, Koubek wartete am Sechzehner auf den DFB-Star. Doch anstatt den Keeper zu umkurven, entschied sich Brandt für den Abschluss - den der Augsburger zur Ecke parieren konnte.