Bundesliga: Starkes Lebenszeichen! Stuttgart stellt Abstiegskampf auf den Kopf VfB-Ekstase von der Bank

Unglaublich! Hier verpasst Vagnoman den Big Point

Am 33. Spieltag gelingt dem VfB Stuttgart ein wichtiger Sieg in Mainz. Damit dürfen die Schwaben mehr denn je von einem direkten Klassenerhalt träumen.

Beim VfB Stuttgart lebt der Traum vom direkten Klassenerhalt!

Am 33. Spieltag feiern die Schwaben einen wichtigen 4:1-Sieg beim 1. FSV Mainz 05 und springen wieder auf einen Nichtabstiegsplatz. Damit steht Augsburg im Abendspiel gegen Borussia Dortmund (im SPORT1-Liveticker) gehörig unter Druck. Der FCA braucht mindestens ein Remis, um den Klassenerhalt nach diesem Spieltag schon feiern zu können.

Bedanken kann sich der VfB an diesem Tag bei Chris Führich. In der 62. Minute für Tiago Tomás eingewechselt, war Stuttgarts Nummer 22 an drei Toren beteiligt. Erst leitete er das zwischenzeitliche 2:1 durch Serhou Guirassy (64.) ein, ehe er in der 78. Minute das vorentscheidende 3:1 erzielte.

Tanguy Coulibaly setzte in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Schlusspunkt - natürlich nach einer Führich-Vorlage.

Damit ist der 25 Jahre alte Führich der erste VfB-Spieler seit März 2008, der von der Bank kommend drei Torbeteiligungen beisteuern konnte. Zuletzt gelang dieses Kunststück im VfB-Trikot Cacau gegen Werder Bremen.

„Das ist das, was man probiert von der Bank“, zeigte sich der Held des Tages im Anschluss an das Match bei DAZN bescheiden. „Man hat die Aufgabe reinzukommen und Schwung reinzubringen. Ich freu mich sehr, dass ich der Mannshaft so helfen konnte.

Auch VfB-Coach Sebastian Hoeneß wusste, bei wem er sich nach dem Spiel zu bedanken hatte. „Er ist immer da, ist immer sofort auf Betriebstemperatur. Und heute war er ein ganz wichtiger Faktor für uns.“

Damit hat das Hoeneß-Team am letzten Bundesligaspieltag alles in eigener Hand. Ein Sieg gegen die TSG Hoffenheim und der fünfmalige deutsche Meister würde den dritten Abstieg in sieben Jahren auf jeden Fall verhindern.

Bredlow mit Weltklasseparade

In der 84. Minute wurde auch noch VfB-Keeper Fabian Bredlow zum Helden, als er gleich zwei Schüsse innerhalb weniger Sekunden in Manier eines Weltklassetorhüters entschärfte und so ein mögliches Mainzer Comeback verhinderte.

„Die letzten Wochen waren nicht einfach für uns. Daher tut es gut, dass wir den Sieg eingefahren haben. Auch für mich persönlich war es heute ein wichtiges Spiel. Das hat einfach gut getan“, war Bredlow glücklich mit dem Sieg.

Schalke in Leipzig unter Druck

Kurios: Vor sieben Jahren gab es die Partie zwischen Stuttgart und Mainz schon einmal am 33. Spieltag. Damals empfing Stuttgart ebenfalls auf Tabellenrang 17 die Mainzer in der Mercedes-Benz Arena. Die Schwaben verloren 1:3 und stiegen eine Woche später in Liga zwei ab.

Zumindest gegen Mainz hat sich die Geschichte diesmal nicht wiederholt. Damit geht Stuttgart von Tabellenrang 15 ins Saisonfinale. Dahinter lauern der VfL Bochum und FC Schalke 04, das am letzten Spieltag zu Bayern-Bezwinger RB Leipzig muss.