Basketball: FC Bayern ist erster Halbfinalist - Gegner Alba Berlin oder Ulm

Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri gewann bei der BG Göttingen 65:54 (36:37) und zog durch den dritten Sieg im dritten Spiel als erstes Team in die Vorschlussrunde ein. Die Bayern streben nach der ersten Meisterschaft seit 2019 - in den vergangenen drei Jahren ging der Titel jeweils an Alba Berlin.