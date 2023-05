Sieg! Chinesen dominieren in London und gewinnen das MSI 2023

In League of Legends führt gegenwärtig kein Weg an chinesischen Profiteams vorbei. Sowohl GEN G als auch T1, die bei vielen als Anwärter auf die Trophäe des MSI galten, scheiterten eins ums andere an BLG und JDG. Somit kam es erstmals im Zuge eines internationalen Wettbewerbs zu einem Aufeinandertreffen zweier chinesischen Teams im Finale.