BVB-Star Bellingham nach Verletzungsschock "erschüttert"

Jude Bellingham verpasst verletzungsbedingt das womöglich meisterschaftsentscheidende Spiel beim FC Augsburg. Der Engländer ist am Boden zerstört.

Borussia Dortmund muss am Sonntag in Augsburg auf Jude Bellingham verzichten. Der Engländer fällt mit einer Knieverletzung aus und trat die Reise zum wichtigen Spiel erst gar nicht mit an.