3. Liga: MSV Duisburg – 1. FC Saarbrücken, 2:2 (2:1)

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Jonas Michelbrink sein Team in der 27. Minute. Keine 30 Minuten waren gespielt, da musste Tobias Fleckstein vom MSV Duisburg den Rasen verlassen: Der Referee zeigte ihm seine zweite Gelbe Karte. Calogero Rizzuto versenkte den Ball in der 38. Minute im Netz des Gastgebers. Dominik Becker erzielte die Führung, nur traf er ins falsche Tor und schenkte der Mannschaft von Coach Torsten Ziegner durch einen Selbsttreffer das 2:1 (41.). Zur Pause wussten die Zebras eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Rüdiger Ziehl vom 1. FC Saarbrücken nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Richard Neudecker blieb in der Kabine, für ihn kam Julian Günther-Schmidt. Mit einem Wechsel – Rolf Feltscher kam für Aziz Bouhaddouz – startete Duisburg in Durchgang zwei. Kasim Rabihic traf zum 2:2 zugunsten von Saarbrücken (56.). Torsten Ziegner setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Niclas Stierlin und Alaa Bakir auf den Platz (62.). Durch den Platzverweis von Marlon Frey geriet der MSV Duisburg in der 75. Minute in doppelte Unterzahl. Die Zebras mussten jetzt alles daran setzen, das Unentschieden zu verteidigen. Mit Dave Gnaase und Becker nahm Rüdiger Ziehl in der 81. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Marvin Cuni und Boné Uaferro. Der 1. FC Saarbrücken bestritt die Schlussminuten der Begegnung ohne Manuel Zeitz, der mit der Roten Karte hinausgestellt worden war (85.) Der Gast konnte den numerischen Vorteil, der über mehr als die Hälfte des Spiels anhielt, nicht für sich nutzen und musste sich mit einem 2:2-Remis abfinden.