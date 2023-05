2. Liga: 1. FC Nürnberg – FC Hansa Rostock, 0:0 (0:0)

Nach nur 30 Minuten verließ Felix Lohkemper von Nürnberg das Feld, Fabian Nürnberger kam in die Partie. Nach den ersten 45 Minuten ging es für die Elf von Coach Dieter Hecking und die Hansa ohne Torerfolg in die Kabinen. In Durchgang zwei lief Taylan Duman anstelle von Mats Möller Daehli für den 1. FC Nürnberg auf. Mit einem Doppelwechsel wollte Rostock frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Alois Schwartz Simon Rhein und John Verhoek für Nils Fröling und Lukas Hinterseer auf den Platz (65.). Mit Kai Pröger und Nico Neidhart nahm Alois Schwartz in der 78. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Morris Schröter und Thomas Meißner. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Der Club und FC Hansa Rostock spielten unentschieden.