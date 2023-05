2. Liga: Club muss weiter um Klassenerhalt zittern, Rostock gerettet

Der ehemalige deutsche Fußball-Rekordmeister 1. FC Nürnberg muss weiterhin um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga bangen.

Der ehemalige deutsche Fußball-Rekordmeister 1. FC Nürnberg muss weiterhin um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga bangen. Der Club kam am 33. Spieltag am Sonntag über ein 0:0 gegen Hansa Rostock nicht hinaus.