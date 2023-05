Karim Adeyemi jubelt mit RB Leipzig in Kabine über Bayern-Pleite

Nanu! Warum Adeyemi in RB-Kabine mitjubelte

Live und in Farbe: Als RB Leipzig seinen Auswärtssieg beim FC Bayern bejubelt hat, war Karim Adeyemi mittendrin.

Der Shootingstar von Borussia Dortmund wurde von seinem Kumpel Dominik Szoboszlai per Facetime auf dem Handy mit in die Kabine der Roten Bull genommen - wie unter anderem ein Foto auf dem Twitterkanal von RB zeigt.

Schon während des Spiels hatte Szoboszlai, der per Elfmeter den Endstand zum 3:1-Erfolg in München besorgte, einen Gruß an Adeyemi geschickt. Nach seinem Treffer hielt er sich zwei zusammengekniffene Finger ans Auge und streckte den anderen Arm von sich - ein Jubel, den auch Adeyemi schon häufiger gezeigt hat.