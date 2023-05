DEL: Wolfsburg verpflichtet US-Center Miele

Die Grizzlys Wolfsburg haben sich für die kommende Saison der Deutschen Eishockey Liga mit dem US-Nationalspieler Andy Miele verstärkt. Der 35-Jährige, bei Olympia 2022 in Peking Kapitän seines Teams, kommt vom schwedischen Klub HV71 und erhält einen Einjahresvertrag. Das teilten die Niedersachsen am Sonntag mit.

In 51 Partien in der schwedischen SHL gelangen dem Center zwölf Tore und 24 Vorlagen. In Peking traf er in vier Turnierspielen einmal und gab vier Assists, die USA landeten auf Rang fünf.