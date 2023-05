My Greatest Moment: SPORT1 macht Sport-Helden zu Künstlern - einzigartige Kunstwerke

„My Greatest Moment“ – Sporthelden verewigen ihre größten Momente in einem selbst gezeichneten Bild

Wo warst du zum Beispiel, als Andy Brehme 1990 im WM-Finale gegen Argentinien per Elfmeter traf - und ganz Deutschland ein Jahr nach dem Fall der Mauer in einen kollektiven Freudentaumel stürzte? Wo warst du, als Huub Stevens mit seinen Schalker „Eurofightern“ sensationell den UEFA Cup gewann? Wo warst du, als Kapitän Stefan Effenberg mit seinen Bayern in der UEFA Champions League triumphierte?

Zum Start haben folgende Stars ihren „My Greatest Moment“ gezeichnet:

„Eines ist im Leben unbezahlbar: Die eigene Empfindung, das eigene Erleben eines großen Moments! Im Sport stellt sich genau diese Frage: Wem gehören die großen Momente, an die wir uns alle so gerne erinnern? Die Antwort lautet: Der Moment gehört den Protagonisten selbst - weil er nur es selbst so erlebt und empfunden hat und nur er es so emotional wiedergeben kann wie kein anderer. Mit all den großen und kleinen Geschichten rund um diesen einzigartigen Moment. Diese Erinnerungen sind unbezahlbar, weil es persönliche, hoch emotionale Erinnerungen sind – natürlich für den Protagonisten selbst, aber auch für die Fans, die mit dem Moment ihre ganz eigenen Erinnerungen verbinden: Wie, mit wem und wo sie diesen Moment erlebt haben. Um diese Entschlüsselung des Moments geht es“, erklärt Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Sport1 Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH, zum Start von „My Greatest Moment“. „Wir von SPORT1 machen diese einzigartigen Momente zusammen mit unseren Sporthelden zu einem einzigartigen, wertvollen und sehr persönlichem Kunstwerk für alle Fans. So wird dieser größte Moment unserer Helden für alle greifbar – als Erinnerungsstück, aufgeladen mit so vielen positiven Emotionen.“