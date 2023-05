Bundesliga heute live: FC Augsburg - BVB im TV, Stream, Ticker

Der Coach sagte an Freitag auf der Pressekonferenz: „Ich freue mich, dass ich in Dortmund ganz viele Jungs und Mädels im schwarzgelben Trikot sehe.“ Terzic erklärte, dass es ein Teilziel war, dass die Anhänger es kaum abwarten können, ihre Mannschaft zu sehen.

BVB ohne Bellingham

Doch er betonte zugleich: „Das große Ziel wartet dann hoffentlich in acht Tagen.“ Dabei ist ihm aber auch klar, dass es in Augsburg keine einfache Aufgabe wird. „Wir wissen, dass Augsburg zu Hause ein unangenehmer Gegner sein will“, so Terzic.