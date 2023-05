Bundesliga: Harte Kritik an Bayern-Fans nach Zuschauer-Flucht

Bilder des übertragenden TV-Senders Sky zeigten, wie die Anhänger des deutschen Rekordmeisters lange vor dem Abpfiff in Strömen aus dem Stadion gingen. Die Fanvereinigung Club Nr. 12 äußerte daraufhin scharfe Kritik am „Operettenpublikum“ der Bayern.

„Ich finde es schon bei normalen Spielen bedenklich, wenn Fans das Stadion vorzeitig verlassen. Diesmal war es aber eine neue Stufe. Dass sich Leute bei einem derart wichtigen Spiel in der 76. Minute beim Stand von 1:2 verpissen, ist unglaublich. Ich habe null Verständnis dafür“, sagte Alexander Salzweger, Sprecher des Club Nr. 12, zu SPOX und GOAL .

Fansprecher rechnet ab: „Verwunderlich ist es insofern nicht“

Die Fans in der Südkurve waren „richtig angepisst“ darüber, so habe es auch „lautstarke Unmutsbekundungen“ gegeben.

Salzweger ergänzte: „Mir fällt kein anderes wichtiges Spiel von uns ein, bei dem das Stadion so lange vor Abpfiff so leer war. Das ist aber genau das Publikum, das sich der FC Bayern in den letzten Jahren herangezüchtet hat. Verwunderlich ist es insofern nicht.“