Bundesliga: Ersatz für Bellingham gesucht - Reus plötzlich Hoffnungsträger?

Nach der 1:3-Heimpleite des FC Bayern gegen RB Leipzig am 33. Bundesligaspieltag hat Schwarz-Gelb im Meisterschaftsfinale nun alle Trümpfe in der Hand. Zwei Siege und der BVB darf zum ersten Mal seit 2012 wieder die Schale in die Luft stemmen.