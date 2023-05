100m-Weltmeister Kerley startet mit Sieg in die Saison

Anzeige

Kerley (r.) gewinnt 100m beim Grand Prix in Yokohama © AFP/SID/KAZUHIRO NOGI

SID

Weltmeister Fred Kerley ist beim Grand Prix in Yokohama mit einem Sieg über 100m ins WM-Jahr gestartet.

Sprint-Star Fred Kerley ist standesgemäß ins WM-Jahr gestartet. Der US-Amerikaner, Weltmeister über 100m, setzte sich beim Seiko Golden Grand Prix in Yokohama in 9,88 Sekunden locker vor dem Australier Rohan Browning (10,11 Sekunden) durch. Für Kerley war es der erste Start in diesem Jahr über 100m, zuvor war er über 200m und 400m auf die Bahn gegangen.

Highlight des Jahres sind die Weltmeisterschaften im August in Budapest, dort peilt Kerley die erfolgreiche Titelverteidigung sowie WM-Gold über 200m an. Auch beim Showdown in Ungarn wird sein ärgster Rivale wohl der italienische Olympiasieger Marcell Jacobs sein, der ihn bei den Sommerspielen in Tokio knapp geschlagen hatte.

