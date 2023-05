Bundesliga: Nach Bayern-Coup - Leipzig will ins Goldenes Buch der Stadt Dortmund

Weil die Gelsenkirchener aber schnell ablehnten und ohnehin in München untergingen , wurde das Thema begraben. Deutlich besser machte es nun RB Leipzig, die beim deutschen Rekordmeister siegten und die Tür zur Meisterschale für die Schwarz-Gelben weit aufgestoßen haben. Im Gegensatz zu Schalke hätten die Sachsen offenbar Interesse an einer solchen Aktion.

Und die Dortmunder müssen am Sonntagnachmittag in Augsburg (ab 17:30 Uhr im Liveticker) selbst erstmal die Hausaufgaben erledigen, um am finalen Spieltag tatsächlich alles in der eigenen Hand zu haben.