Bayern-Spiel: Gräfes brisanter Vorwurf lässt Aytekin toben - Schiedsrichter-Zoff erreicht neue Ebene Gräfes krasser Vorwurf - Aytekin tobt

Kimmich bedient: "Soll ich hier vor der Kamera ausrasten?!"

SPORT1

Manuel Gräfe attackiert die Schiedsrichter der Bundesliga erneut. Nach dem Topspiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig äußert er einen brisanten Vorwurf.

Foul oder nicht - eine Frage der Regel oder eine Frage des Schiedsrichters?

Der anhaltende Dauerzwist von Manuel Gräfe mit dem Deutschen Fußball Bund und seinen Referees hat nach dem Topspiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig (1:3) eine neue Dimension angenommen.

Der einstige Spitzenschiedsrichter Gräfe machte den Ex-Kollegen auf Twitter krasse Vorwürfe. Deniz Aytekin, als Unparteiischer des Bayernspiels in Gräfes Blickfeld, platzte in den Katakomben der Allianz Arena der Kragen.

Gräfes Vorwurf an die Bundesliga-Schiedsrichter

Der Reihe nach: Gräfe monierte unter anderem, dass beim Spiel der Bayern gegen RB ein vermeintliches Foulspiel an Leon Goretzka kurz vor dem Ausgleich zum zwischenzeitlichen 1:1 nicht geahndet wurde - eine ähnliche Szene beim Spiel von Hertha BSC gegen den VfL Bochum allerdings zur Annullierung eines Treffers geführt hatte.

„In der Bundesliga wird aktuell in einem Spiel so und leider im nächsten komplett anders entschieden“, twitterte Gräfe in der Nacht auf Sonntag. Das führe auch zur Unzufriedenheit bei Spielern und Fans. Ist die Regel also gar nicht mehr entscheidend? Steht die Auslegung der Referees über allem?

Es hänge von „jedem Schiedsrichter und VAR individuell ab, wie entschieden wird“, findet Gräfe: “Fehler passieren, aber in Zeiten das VAR sollte es möglich sein, Vorgänge zu Halten und Handspiel nach klaren Vorgaben abzuarbeiten.“

Aytekins Wutausbruch lässt Müller verstummen

„Das kurze Halten bei Hertha gegen Bochum von Jovetic wird per VAR geahndet, [...] bei Bayern gegen Leipzig wird kurz gehalten - weiter gehts, 1:1″, sagte Gräfe.

Zum großen Knall kam es dann in der Mixed Zone der Allianz Arena: Aytekin war schon kurz nach dem Spiel mit kritischen Worten von Gräfe konfrontiert worden. „Dann klopft es an der Tür und es heißt, das ZDF möchte ein Interview, weil vermeintlich zwei Fehler im Spiel waren. Es wurden zig Nachrichten von Manuel Gräfe an Medienanstalten geschickt“, rief Aytekin wutentbrannt vor laufenden Kameras.

Sein Gefühlsausbruch ließ sogar Thomas Müller verstummen, der wenige Meter weiter gerade ebenfalls mit Journalisten redete.

Aytekin weiter: „In diesem Stadion spricht kein Mensch vom Schiedsrichter. Kein Mensch! Und der Manuel Gräfe sitzt in Berlin mit seinen 180 Kilo und labert so eine Scheiße.“ Der 44-Jährige rief außerdem: „Das ist ein Wahnsinn! Und dann soll ich mich hinstellen und wegen eines Zugpferds irgendeinen Scheiß erzählen. Das ist ein Wahnsinn, das hat nichts mit Sport zu tun. Das Spiel wurde durch die Spieler entschieden. Ich bin auf 180, sorry“.

Aytekin entschuldigt sich - aber verurteilt „Gräfe-Krieg“

Am Tag nach der Partie entschuldigte sich Aytekin für „die Wortwahl in aller Deutlichkeit“, „das war einfach völlig drüber.“ Es entspreche nicht seinem Naturell, so aus der Haut zu fahren. Er wolle als Wiedergutmachung 5.000 Euro für einen wohltätigen Zweck spenden, sagte Aytekin bei Bild TV.

Zur Dauerfehde mit Gräfe meinte er: „Manu führt irgendeinen Krieg gegen den DFB und Verantwortliche. Es ist ja alles in Ordnung, nur bitte nicht zulasten der aktiven Schiedsrichter. Immer wieder polarisierende Aussagen, die insbesondere, wenn es inhaltlich ist, fachlich falsch sind, dann tut das einfach weh.“

Es sei nicht hilfreich, wenn „so ein Fachmann von früher“ das Ziel verfolge, „zu spalten. Ich sehe einfach keine produktive und konstruktive Diskussionsgrundlage.“ Er wolle aber wegen seiner verbalen Entgleisung das Gespräch mit Gräfe suchen.

Auch die Handspiel-Frage treibt Gräfe um

Der 49-jährige Gräfe, der dem DFB nicht erst seit seinem Karriereende extrem kritisch gegenübersteht, führte derweil auch noch weitere Beispiel zur aus seiner Sicht fehlenden Linie der Referees auf.

Beim Spiel des VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Wochenende „wird gehalten: weiter. Bei Mainz gegen Schalke wird nach Eingriff Elfer gepfiffen, obwohl ein Schalker am Mainzer nach hinten wegzieht. Linie?“