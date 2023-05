Mit WSOP-Quali Lebenstraum erfüllt

Anzeige

Die große WSOP-Bühne © PokerGO

Mit wenig Einsatz das größte und wichtigste Pokerturnier der Welt erreichen. Diesen Traum erfüllen sich derzeit deutschlandweit diverse Amateurspieler. So wie Björn Bruns.....

Seit über 15 Jahren spielt Björn Bruns mehr oder weniger regelmäßig Poker und hat auch schon einiges erlebt. Ein ganz großer Traum erfüllte sich aber erst Anfang dieses Jahres bei der „Mein Vegas“-Promotion von GGPoker.de. Der 39-Jährige aus der Nähe von Hannover hat sich online eines der begehrten WSOP Packages im Wert von €15.000 erspielt und wird im Sommer in Las Vegas das Main Event der World Series of Poker spielen.

„Ich denke, dass man mich nach dem Gewinn des Packages bis im Nachbarort gehört hat“, erinnert sich Björn an diesen speziellen Moment. Los ging die Reise an Heiligabend mit dem €100-Satellite zum Monatsfinale. „Das Satellite wurde mehrfach verschoben und fand letztlich um 16 Uhr statt, mit sechs garantierten €1.000-Tickets. Da zu dem Zeitpunkt nur acht Leute angemeldet waren, habe ich es dann auf dem Weg zu meiner Tochter auf dem Handy gespielt, was ich sonst gar nicht mache, und das Ticket gewonnen.“

Amateurspieler Björn Bruns

Am Neujahrstag ging es dann wie gewohnt am Desktop-PC im Monatsfinale um die Qualifikation für Las Vegas. So leicht wie an Heiligabend war es dann nicht, Björn musste unter anderem gegen den deutschen Pro Christopher Pütz und den tschechischen Pro Roman Hrabec bestehen. Danach klappte es mit €10 Einsatz sogar noch einmal mit der Quali für das Monatsfinale. Ein zweites Paket gab es zwar nicht, dafür aber €1.300 Preisgeld für Platz vier.

Start im Pokerboom

Angefangen hat das Hobby Poker für Björn 2007, als der Pokerboom auch in Deutschland so richtig Fahrt aufgenommen hatte. „Wie bei so vielen aus meiner Generation fing es bei Pokerstrategy an. Ein Kumpel hatte mir die Seite empfohlen, weil es da $50 gab und dann habe ich angefangen online zu spielen“, erinnert sich Björn noch gut an die Anfangszeit.

Der Fokus lag schnell bei Turnieren, insbesondere Satellites. „Damals konnte man sich abmelden und die Tickets einfach in Turnier-Dollars umwandeln und so die Bankroll aufbauen. Heute geht das nicht mehr. Ich muss also immer gucken, dass ich auch die Zeit habe, das Zielturnier zu spielen.“ Was nicht immer einfach ist, denn Björn arbeitet als stellvertretender Schichtleiter in der Verpackungsindustrie im Vierschichtbetrieb, was Wochenenden miteinschließt.

Diverse Erfolge an den Livetischen

Erste Erfahrungen bei größeren Liveturnieren sammelte der heute 39-Jährige 2012 als er sich für Events mit €1.100 Buy-In in Prag und Riga qualifizieren konnte. „Danach habe ich aber zehn Jahre gar nicht mehr live gespielt, bis zum WSOP Circuit in Venlo letztes Jahr.“ Für den €1.100 Main Event hatte sich Björn auch online bei GGPoker qualifiziert und konnte für die Zeit bei einem befreundeten Streamer übernachten. Das Turnier beendete er mit seinem ersten Livecash auf Platz 107 für €2.300 Preisgeld.

„Die Atmosphäre beim Live Poker hat mich dann gepackt, danach war ich eigentlich das ganze Jahr unterwegs“, erzählt Björn, der sich auch für das Estrellas Barcelona, das Battle of Malta und die EPT London online qualifizieren konnte. Vor allem das Turnier in Barcelona wird er nie vergessen. Er schaffte tatsächlich den Sprung an den Finaltisch und kassierte für Platz sechs über €120.000 Preisgeld.