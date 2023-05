Eishockey-WM: Deutschland droht auch bei einem Sieg ein Horror-Szenario

Das DEB-Team hat das Momentum bei der Eishockey-WM auf seiner Seite. Doch selbst mit Siegen in den zwei noch ausstehenden Gruppenspielen könnte sich eine Konstellation ergeben, die ein deutsches Aus in der Gruppenphase bedeuten würde.

Im Fernduell mit Dänemark entscheidet sich wohl der vierte Platz der Gruppe A, der für die Teilnahme am Viertelfinale berechtigt. Doch ausgerechnet den Dänen ist im letzten Jahr ein Schicksal widerfahren, das den Deutschen in diesem Jahr ebenfalls blühen könnte: zwölf Punkte - und dennoch raus.

Eishockey-WM: Vier Siege und trotzdem raus?

Vorausgesetzt die Nordeuropäer können zumindest eine ihrer jeweils anderen Partien in der regulären Spielzeit siegreich gestalten. Schweden spielt noch gegen Frankreich und die USA, Finnland außer Dänemark gegen Österreich. Die Tabelle würde Deutschland dann bitter abstrafen: Durch die magere Punkteausbeute der schwächeren Nationen, kämen gleich vier Länder (USA, Schweden, Finnland und Dänemark) auf mehr als zwölf Zähler und würden Deutschland in der Gruppe überflügeln.

Ausgerechnet der deutsche Gegner im Fernduell, Dänemark, musste das bei der WM 2022 leidlich erfahren. Mit vier Siegen aus sieben Spielen wähnten sich die Dänen in Sicherheit, wurden am Ende jedoch Gruppenfünfter. Mit zwölf Punkten und einem ausgeglichenen Torverhältnis (18:18) fehlten letztlich vier Tore auf die Slowakei (23:19), um in das Viertelfinale einzuziehen.