Tennis: Rybakina gewinnt Finale von Rom

Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina hat das WTA-Sandplatzturnier in Rom gewonnen. Die an Position sieben gesetzte Kasachin profitierte nach mehreren Regen-Unterbrechungen im Finale des 1000er-Events beim Stand von 6:4, 1:0 von der verletzungsbedingten Aufgabe ihrer Gegnerin Anhelina Kalinina aus der Ukraine. Damit untermauerte sie eine Woche vor Beginn der French Open in Paris ihre Rolle als Mitfavoritin.