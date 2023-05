Früherer Zehnkampf-Weltrekordler Kurt Bendlin wird 80

Sein Kampfgeist setzte sich am Ende durch, so wie einst in seiner großen Karriere. Nach nur zwei Jahren zielgerichteten Trainings trumpfte Kurt Bendlin 1965 mit einem Weltrekord im Fünfkampf auf und krönte seine Laufbahn am 14. Mai 1967 mit dem Aufstieg zum "König der Athleten". Nach den 8319 Punkten von Heidelberg empfand er "eine Mischung aus überschäumender Freude und tiefer Einsamkeit. Ich war an einem Punkt angelangt, an dem vorher noch kein Mensch war." In Deutschland galt die Bestmarke bis 1976 als deutscher Rekord.