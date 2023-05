NBA: Schröder und die Lakers vor dem Play-off-Aus

Für die Lakers war es die erste Niederlage in der eigenen Arena in den diesjährigen Playoffs, Schröder gelangen in rund 25 Minuten Spielzeit fünf Punkte sowie ein Assist.

Eine Aufholjagd mit vier Siegen in Serie nach einem 0:3-Rückstand ist in der Geschichte der Playoffs bislang noch keinem Team gelungen. Für Denver wäre es der erste Einzug in die NBA-Finals in ihrer Franchise-Geschichte.