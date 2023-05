Schalke drückt Mainz die Daumen

Reis: "Wenn die Situation an unserem Sechzener gewesen wäre..."

„Jetzt hoffen wir, dass unser direkter Konkurrent nicht dreifach punktet“, sagte Trainer Thomas Reis: „Damit wir am letzten Spieltag aus der Position starten, in der wir jetzt sind.“

Nach dem 2:2 (1:1) gegen Eintracht Frankfurt liegen die Königsblauen auf dem Relegationsrang 16. Sollte aber der VfB Stuttgart am Sonntag in Mainz gewinnen, geht Schalke auf einem direkten Abstiegsplatz in den letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga bei RB Leipzig.