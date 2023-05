2. Liga: Hamburger SV – SpVgg Greuther Fürth, 2:1 (1:0)

Der HSV ging durch Miro Muheim in der 27. Minute in Führung. Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause das Team von Coach Tim Walter, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging. In Durchgang zwei lief Laszlo Benes anstelle von Ludovit Reis für das Heimteam auf. Mit einem Doppelwechsel holte Alexander Zorniger Armindo Sieb und Ragnar Ache vom Feld und brachte Lukas Petkov und Dickson Abiama ins Spiel (62.). Wenig später verwandelte Benes einen Elfmeter zum 2:0 zugunsten von Hamburg (69.). Alexander Zorniger wollte Fürth zu einem Ruck bewegen und so sollten Afimico Pululu und Simon Asta eingewechselt für Gideon Jung und Marco Meyerhöfer neue Impulse setzen (78.). In der 84. Minute kamen die Gäste zum Anschlusstreffer, als Petkov vor 56.537 Zuschauern zur Stelle war. Dem Druck von SpVgg Greuther Fürth musste der Hamburger SV ab der 87. Minute in Unterzahl standhalten, nachdem Bakery Jatta vom Platz geflogen war. Diese Karte hätte er sich gern gespart: Rot für Abiama von der SpVgg in der 97. Minute. Mit dem Schlusspfiff durch Schiedsrichter Waschitzki-Günther (Bremen) siegte der HSV gegen Fürth.