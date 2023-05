HSV macht Showdown perfekt! So klappt der Bundesliga-Aufstieg diesmal

Das Team von Trainer Tim Walter sicherte sich durch ein 2:1 (1:0) am 33. Spieltag der 2. Liga gegen die gerettete SpVgg Greuther Fürth mindestens die Teilnahme an der Relegation, hält mit einem Punkt Rückstand den Druck auf den Tabellenzweiten Heidenheim hoch - und machte den finalen Showdown um den direkten Bundesliga-Aufstieg am letzten Spieltag perfekt.