Eishockey-WM 2023: Besser als NHL-Stars - Führen diese „No-Names“ Deutschland ins Viertelfinale?

Deutschland bewahrt mit dem Sieg gegen Österreich seine Chance auf das Viertelfinale. Vor dem Duell mit Ungarn am Sonntag steht dabei vor allem die vierte Reihe des DEB-Teams im Fokus, die gar NHL-Stars überflügelt.

Eishockey-Kennern ist die vierte Reihe des DEB-Teams zwar bekannt. Und doch hätte wohl kaum einer damit gerechnet, dass ausgerechnet dieses Sturm-Trio die deutschen WM-Hoffnungen am Leben hält, beim 4:2-Erfolg über Österreich am Freitagabend zwei Treffer erzielt und dabei gar NHL-Stars überflügelt.

Bundestrainer Harold Kreis lobte gerade diese drei nach dem Pflichterfolg: „Die spielen mit sehr viel Sicherheit an der Scheibe und unterstützen sich. Dieser Drang zum Tor, den sie entwickeln, macht sie umso gefährlicher“. Doch wer ist eigentlich diese Reihe, die Deutschland in den abschließenden zwei Gruppenspielen ( LIVE bei SPORT1 ) ins Viertelfinale führen soll?

Gerade Wojciech Stachowiak sticht dabei heraus. Dem im polnischen Gdansk geborenen linken Flügelstürmer gelang gegen die Österreicher sein erstes Länderspieltor – und was für eines!

Stachowiak trumpft auf - Bundestrainer lobt

Das 3:1 war es, die vermeintliche Vorentscheidung – doch bis dahin war es nicht nur im Spiel für Stachowiak ein langer Weg, fast wäre er bei der WM gar nicht dabei gewesen. Vier Saisons absolvierte der einstige College-Spieler der Michigan State Spartans bereits in der DEL, allesamt beim ERC Ingolstadt. Parallel zu den steigenden Eiszeiten ließ der 99er-Jahrgang Stachowiak allerdings Top-Leistungen vermissen - bis Trainer Mark French kam.

Der kanadische Trainer führte die Oberbayern seit dem Sommer 2022 wieder zu alter Stärke und baute dabei auch auf die jungen Spieler um Stachowiak. Der wusste plötzlich mit 16 Toren und 18 Assists in 56 Spielen zu überzeugen, kristallisierte sich zu einer festen Größe im Kader heraus und sprang so doch noch auf den WM-Zug auf.

Doch Bundestrainer Harold Kreis bewies scheinbar ein Näschen für ein gutes Zusammenspiel seiner vierten Reihe: „Die arbeiten gut miteinander. Die haben eine gute Chemie entwickelt“, lobte er bei SPORT1 . Kein Wunder also, dass Stachowiak gegen Österreich zum Spieler des Spiels ausgezeichnet wurde.

Doch nicht nur Stachowiak überzeugte die Experten. Auch das vorangegangene Tor zum 2:1 war Eishockey der Extraklasse. Welche Reihe zeichnete dafür verantwortlich? Natürlich, die vierte! Assist Stachowiak, Tor Tuomie stand anschließend auf dem Statistikbogen. NHL-Star Nico Sturm lobte Tuomie anschließend als „richtigen Giftzwerg“, der aber auch „brutal was an der Scheibe kann“.

„Es waren heute wirklich schöne Tore. Hier hat Schütz stark vorm Tor gearbeitet, Stachowiak macht das dann hervorragend“, befand auch SPORT1 -Experte Rick Goldmann. Dem Tor von Parker Tuomie in der 17. Spielminute war ein starker Vorcheck von Justin Schütz vorausgegangen.

„Mit den beiden Jungs macht es aktuell richtig Spaß. Wir verstehen uns richtig gut auf dem Eis. Ich habe mit den beiden vorher noch nie so richtig was zu tun gehabt, aber wir harmonieren wirklich gut “, bestätigte auch Schütz nach dem Spiel bei SPORT1 .

DEL-Spieler überflügeln NHL-Hoffnungen

Der 22-Jährige, zuletzt mit Red Bull München Meister geworden, wechselt zur kommenden Saison zu den Kölner Haien. Auch Parker Tuomie spielt im Alter von 27 Jahren in der heimischen DEL , besetzt dort bei den Straubing Tigers den rechten Flügel.

Bundestrainer Harold Kreis ließ die Euphorie kaum durchsickern, ging eher in die Tiefenanalyse: „Die sind läuferisch stark und es ist eine Sturmreihe, die kritisch mit sich selbst ist. Die hatten einige Scheibenverluste in der Vorwärtsbewegung, haben das dann angesprochen und korrigiert. So sind sie immer gefährlich.“