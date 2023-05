Manchester City ist Meister! Arsenal verzockt Premier-League-Titel

Meisterschaft Nummer elf für Pep

Für City-Coach Guardiola bedeutet der erneute Titel mit Manchester die elfte nationale Meisterschaft in 14 Spielzeiten als Profitrainer: Mit dem FC Barcelona stand er in drei von vier Spielzeiten in La Liga am Saisonende ganz oben, beim FC Bayern holte er in jeder seiner drei Saisons in München den Bundesliga-Titel. In der Premier League sicherte er sich nun im siebten Anlauf die fünfte Meisterschaft.