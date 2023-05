Bundesliga: FC Bayern verliert Topspiel - BVB hat nun alle Trümpfe in der Hand

Nach der 1:3-Niederlage gegen RB Leipzig hat der Rekordmeister nur einen Punkt Vorsprung auf Borussia Dortmund. Gewinnt der BVB am Sonntag (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER) beim FC Augsburg, wären die Bayern nur noch Zweiter. Leipzig feiert damit den Einzug in die Champions League.

„Wenn du so weit unter deinem Level spielst und es stetig sinkt, tust du dich schwer, Spiele zu gewinnen. Ich habe keine Erklärung. Ich sehe den Spirit im Training. Da habe ich keine Erklärung, wie so etwas passieren kann“, ärgerte sich Bayern-Coach Thomas Tuchel nach dem Spiel bei Sky .

Leipzig dreht Spiel in München

Vor 75.000 Zuschauern in der Allianz-Arena erzielte Serge Gnabry die Führung die Bayern (25.) nach Vorlage von Müller. In der zweiten Halbzeit aber drehten die Leipziger das Spiel durch Tore von Konrad Laimer (64.) und Christopher Nkunku (76./Elfmeter). Die endgültige Entscheidung besorgte Dominik Szoboszlai in der 85. Minute, ebenfalls per Strafstoß.