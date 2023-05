FC Liverpool patzt! Champions League für Klopp praktisch futsch

Der FC Liverpool kommt in der Premier League gegen Aston Villa über ein 1:1 nicht hinaus - und verspielt somit wohl die Champions League.

Die Reds kamen in der Premier League nach sieben Siegen in Folge gegen Aston Villa über ein 1:1 (0:1) nicht hinaus und haben nur noch eine minimale Chance, Manchester United oder Newcastle United zu verdrängen.

Beiden reicht je ein Punkt aus den letzten zwei Spielen, um das Ticket für die Königsklasse aus eigener Kraft zu buchen. Das späte Tor des früheren Hoffenheimers Roberto Firmino (89.), der die Anfield Road am Saisonende nach acht Jahren verlässt, war zu wenig für den LFC. Jacob Ramsey (27.) hatte die Gäste in Führung gebracht, Ollie Watkins in der 22. Minute zudem einen Strafstoß für Villa vergeben.