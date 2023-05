Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – 1. FC Union Berlin, 4:2 (2:1)

Für das erste Tor sorgte Ihlas Bebou. In der 23. Minute traf der Spieler von Hoffenheim ins Schwarze. Per Elfmeter traf Andrej Kramaric vor 30.150 Zuschauern zum 2:0 für das Team von Coach Pellegrino Matarazzo. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelang Danilho Doekhi der Anschlusstreffer für Union (49.). Ein Tor auf Seiten der TSG 1899 Hoffenheim machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. In der Pause stellte der 1. FC Union Berlin personell um: Per Doppelwechsel kamen Aissa Laidouni und Timo Baumgartl auf den Platz und ersetzten Morten Thorsby und Diogo Filipe Monteiro Pinto Leite. Das 3:1 für die TSG stellte Kramaric sicher. In der 90. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Kurz vor Schluss traf Laidouni für Union (95.). Munas Dabbur setzte noch einen drauf und schoss einen weiteren Treffer für Hoffenheim kurz vor dem Abpfiff (99.). Der 1. FC Union Berlin war bereits auf der Siegerstraße, geriet im Verlauf jedoch ins Straucheln und stand am Ende mit leeren Händen da.