Bundesliga: Hertha BSC – VfL Bochum 1848, 1:1 (0:0)

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Lucas Tousart brach für Hertha BSC den Bann und markierte in der 64. Minute die Führung. Wenig später kamen Chidera Ejuke und Jean-Paul Boetius per Doppelwechsel für Marco Richter und Kevin-Prince Boateng auf Seiten der Elf von Coach Pal Dardai ins Match (65.). Thomas Letsch wollte Bochum zu einem Ruck bewegen und so sollten Keven Schlotterbeck und Simon Zoller eingewechselt für Erhan Masovic und Takuma Asano neue Impulse setzen (81.). Mit Maximilian Mittelstädt und Suat Serdar nahm Pal Dardai in der 86. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Marvin Plattenhardt und Florian Niederlechner. Schlotterbeck sicherte dem VfL Bochum 1848 das Last-Minute-Remis. In der Nachspielzeit stellte Schlotterbeck den 1:1-Endstand her (94.). Am Ende sprang für die Hertha im Kellerduell mit dem VfL lediglich ein Teilerfolg heraus.