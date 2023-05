Bundesliga: SV Werder Bremen – 1. FC Köln, 1:1 (0:1)

Am Samstag trennten sich Werder und der FC unentschieden mit 1:1. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von Köln gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass der 1. FC Köln der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Die Gäste hatten Bremen im Hinspiel klar dominiert und am Ende deutlich mit 7:1 gesiegt.

Steffen Tigges brachte den FC in der 36. Spielminute in Führung. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich die Elf von Trainer Steffen Baumgart, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. In der Pause stellte der SV Werder Bremen personell um: Per Doppelwechsel kamen Romano Schmid und Christian Groß auf den Platz und ersetzten Leonardo Bittencourt und Ilia Gruev. Das 1:1 der Gastgeber bejubelte Schmid (73.). Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich das Team von Ole Werner und Köln die Punkte teilten.