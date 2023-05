Abstieg perfekt: Hertha BSC muss in Liga zwei

Der Absturz ist besiegelt, die Rettung nicht mehr möglich: Hertha BSC hat sein blau-weißes Fußball-Wunder verpasst und steht am Ende einer weiteren chaotischen Saison als erster Absteiger aus der Fußball-Bundesliga fest. Die Berliner kamen am 33. Spieltag im Alles-oder-Nichts-Spiel gegen den VfL Bochum nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und besiegelten den siebten Bundesliga-Abstieg der Klub-Geschichte.

Lucas Tousart (63.) hatte Hertha in Führung gebracht, Keven Schlotterbeck (90.+4)schoss Hertha in die 2. Liga.

Letztmals hatte Hertha in der Saison 2011/12 den Gang in die Zweitklassigkeit antreten müssen. In der Vorsaison hatte sich die Alte Dame erst in der Relegation gerettet. Mit 26 Punkten ist auch der 16. Platz ein Spiel vor Saisonende nicht mehr zu erreichen. Bochum hat den Klassenerhalt noch nicht sicher.