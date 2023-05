Bundesliga: Hoffenheim mit wichtigen Punkten - Union erleidet Rückschlag

Hoffenheim hat nun 35 Punkte auf dem Konto und könnte bereits am Sonntag den Ligaverbleib sicher haben, wenn der VfB Stuttgart nicht gegen den FSV Mainz 05 gewinnt. Union Berlin erlitt hingegen einen Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze. Das Team von Coach Urs Fischer ist als Viertplatzierter nun punktgleich mit dem Fünften, SC Freiburg. Allerdings haben die Eisernen im Vergleich ein besseres Torverhältnis.

Leites rabenschwarzer Tag

Vor 30.150 Zuschauern in Sinsheim musste die Partie gleich zu Beginn für mehrere Minuten unterbrochen werden, weil TSG-Fans die Arena per Pyrotechnik in Rauch hüllten.