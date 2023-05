Gymnastik-EM: Varfolomeev verpasst Mehrkampf-Medaille

Bei den Europameisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik belegt Darja Varfolomeev aus Fellbach-Schmiden im Finale Platz vier.

Keulen-Weltmeisterin Darja Varfolomeev hat bei den Europameisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik in Baku eine Mehrkampf-Medaille knapp verpasst. Die 16-Jährige aus Fellbach-Schmiden belegte im Finale der besten 24 Teilnehmerinnen Platz vier. Im vergangenen Jahr in Tel Aviv war sie Fünfte geworden.