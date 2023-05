Nach drei Insolvenzen: Ulm dritter Aufsteiger in die 3. Liga

Der SSV Ulm 1846 macht die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest am vorletzten Spieltag durch einen Kantersieg gegen Barockstadt Fulda-Lehnerz perfekt. Er profitiert von der Hoffenheimer Pleite.

Der zwischenzeitlich tief gefallene frühere Bundesligist SSV Ulm 1846 ist in die 3. Liga aufgestiegen. Die von Thomas Wörle trainierten Spatzen machten die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest am vorletzten Spieltag durch ein 5:0 (2:0) gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz perfekt.