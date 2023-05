3. Liga: SV 07 Elversberg – SV Wehen Wiesbaden, 1:1 (0:0)

Kurz vor der Pause stellte Storks (Velen) noch Max Reinthaler von der Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski mit glatt Rot vom Platz (41.). Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Marcel Correia brachte sein Team in der 52. Minute nach vorn. Gleich drei Wechsel nahm die SV Wehen Wiesbaden in der 59. Minute vor. Dennis Kempe, Kianz Froese und Johannes Wurtz verließen das Feld für Florian Carstens, Benedict Hollerbach und Bjarke Jacobsen. John Iredale, der von der Bank für Gino Fechner kam, sollte für neue Impulse beim Gast sorgen (78.). Für den späten Ausgleich war Iredale verantwortlich, der in der 81. Minute zur Stelle war. Wenig später kamen Luca Dürholtz und Kevin Koffi per Doppelwechsel für Semih Sahin und Luca Schnellbacher auf Seiten von Elversberg ins Match (91.). Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich das Team von Coach Horst Steffen und Wiesbaden die Punkte teilten.