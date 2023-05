Anzeige

3. Liga: Hallescher FC – Rot-Weiss Essen, 2:0 (1:0) Halle siegt im Kellerduell

3. Liga: Hallescher FC – Rot-Weiss Essen, 2:0 (1:0)

Für Rot-Weiss Essen gab es in der Partie gegen Hallescher FC, an deren Ende eine 0:2-Niederlage stand, nichts zu holen. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Halle die Nase vorn. Das Kräftemessen der beiden Teams im Hinspiel war torlos geendet.

Für Jose-Enrique Rios Alonso war der Einsatz nach zwölf Minuten vorbei. Für ihn wurde Mustafa Kourouma eingewechselt. Felix Herzenbruch avancierte vor 12.773 Zuschauern zum Unglücksraben, als er gegen Hallescher FC mit einem Eigentor in Erscheinung trat (40.). Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchten lediglich die Gastgeber, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Sreto Ristic setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Aaron Herzog und Lucas Halangk auf den Platz (63.). Bei Halle kam Andor Bolyki für Sebastian Müller ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (68.). Bolyki brachte den Ball zum 2:0 zugunsten von Hallescher FC über die Linie (75.). Mit Isaiah Young und Felix Götze nahm Christoph Dabrowski in der 88. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Kevin Holzweiler und Björn Rother. Letztlich nahm Essen im Kellerduell bei Halle eine bittere Niederlage hin und unterlag mit 2:0.

Hallescher FC befindet sich am 37. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte. Halle bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zehn Siege, elf Unentschieden und 16 Pleiten.

Rot-Weiss Essen findet sich kurz vor Saisonende in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 16. Gewinnen hatte beim Gast zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits sechs Spiele zurück.