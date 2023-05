2. Liga: Eintracht Braunschweig – SSV Jahn Regensburg, 1:2 (1:1)

Der SSV geriet schon in der zweiten Minute in Rückstand, als Immanuel Pherai das schnelle 1:0 für Braunschweig erzielte. Kaan Caliskaner musste nach nur 19 Minuten vom Platz, für ihn spielte Prince Osei Owusu weiter. Charalambos Makridis versenkte den Ball in der 21. Minute im Netz von Eintracht Braunschweig. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte Schiedsrichter Burda (Berlin) die Akteure in die Pause. In der 49. Minute erzielte Owusu das 2:1 für Regensburg. Mit einem Doppelwechsel holte Michael Schiele Bryan Henning und Maurice Multhaup vom Feld und brachte Danilo Wiebe und Fabio Kaufmann ins Spiel (56.). Mit Benedikt Saller und Christian Viet nahm Joseph Enochs in der 65. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Konrad Faber und Nicklas Shipnoski. Michael Schiele wollte Braunschweig zu einem Ruck bewegen und so sollten Tarsis Bonga und Robin Krauße eingewechselt für Saulo Decarli und Jannis Nikolaou neue Impulse setzen (83.). Der SSV Jahn Regensburg führte, doch Makridis kassierte kurz vor Schluss die Gelb-Rote Karte (94.). Das hätte nun wirklich nicht sein müssen. Unter dem Strich verbuchte der SSV gegen Eintracht Braunschweig einen 2:1-Sieg.