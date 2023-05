Regensburg trotz Sieg fast abgestiegen

Immanuel Pherai (2.) schoss die Eintracht frühzeitig in Führung, aber Regensburg gab nicht auf und schaffte durch Charalambos Makridis (21.) den 1:1-Ausgleich. Prince Osei Owusu (49.) brachte den Jahn in Führung. Der Jahn verlor in der Nachspiel noch Makridis durch eine Gelb-Rote Karte (90.+4).

Aber die Gäste ließen sich nicht entmutigen, der Jahn nahm im weiteren Verlauf die Zweikämpfe verstärkt an und kam verdient zum Ausgleich. In der 30. Minute hätten die Regensburger sogar in Führung gehen können, aber Owusu scheiterte mit seinem schwach geschossenen Foulelfmeter an Torwart Ron-Thorben Hoffmann. Vorausgegangen war ein Foul von Filip Benkovic an Owusu. In der zweiten Halbzeit war er dann treffsicherer.