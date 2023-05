2. Bundesliga: Erster Absteiger steht fest - Heidenheim legt gegen den HSV vor

Big Points für den HSV! Alle Tore der 2. Bundesliga am 32. Spieltag

Der SV Sandhausen steht nach der Niederlage beim 1. FC Heidenheim als erster Absteiger der Zweiten Liga fest. Heidenheim könnte am Abend Darmstadt in die Bundesliga folgen.

In der 2. Bundesliga ist die nächste Entscheidung am 33. Spieltag gefallen.

Nachdem Darmstadt 98 am Freitag mit einem 1:0-Sieg über den 1. FC Magdeburg den Aufstieg in die Bundesliga perfekt gemacht hatte, steht der SV Sandhausen als Absteiger in die 3. Liga fest.