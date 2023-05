Eishockey-WM 2023: "Schon ein bisschen auffällig!" DEB-Star Nico Sturm kritisiert WM-Puck

Bei der Eishockey-WM 2023 (LIVE auf SPORT1) hat Deutschland in die Erfolgsspur gefunden. Doch das Spielgerät sorgt bei Nico Sturm immer noch für Kritik.

Bei der Eishockey-WM 2023 in Finnland und Lettland (LIVE auf SPORT1 ) feierte das deutsche Team nach drei Auftaktpleiten zuletzt zwei Siege und ist damit mittendrin im Kampf um das Viertelfinale .

Dennoch herrscht im deutschen Lager nicht nur Zufriedenheit. Vor allem der WM-Puck macht Nico Sturm zu schaffen. „Ich bin nicht so der Fan von diesen Pucks mit den Trackern drin“, erklärte der NHL-Star nach dem Sieg gegen Österreich .

Bei diesem Turnier sind im Spielgerät Tracker eingebaut, um so noch mehr statistische Werte zu ermitteln. Sturm kennt diese Pucks bereits aus der nordamerikanischen Liga. „Ich habe schon in der NHL die Erfahrung gemacht, als die Pucks zuerst rauskamen mit den Trackern drin, dass es nicht so funktioniert hat“, sagte der Profi der San Jose Sharks und fügte hinzu: „Die Flugbahn ist einfach ein bisschen anders.“