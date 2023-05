Bundesliga-Titelkampf: Effenberg glaubt an RB Leipzig und sieht Bayern-Stars auf Prüfstand

"My Greatest Moment" - Stefan Effenberg zeichnet seinen größten Karrieremoment

Stefan Effenberg erwartet das spannendste Bundesliga-Finale seit zehn Jahren. Für den früheren Bayern-Star und SPORT1-Experten erwartet schon an diesem Wochenende die Entscheidung im Meisterschaftskampf zwischen dem FCB und dem BVB.

Das Kracherduell mit dem FC Bayern am Samstagabend (18.30 Uhr - Live im SPORT1 -Ticker) ist für den früheren Bayern-Star „das Schlüsselspiel der Meisterschaft“.

Leipzig sei momentan „der stärkste Gegner der gesamten Liga“. Und wenn der Rekordmeister RB besiegt, gewinnen die Münchener auch die Meisterschaft, prognostiziert der SPORT1 -Experte in seiner Kolumne bei t-online.

Die Meisterschaft wird an diesem Wochenende entschieden

„Wer am Sonntagabend auf der Pole Position steht, der wird auch den Titel holen“, ist sich Effenberg sicher, denn: „Am 34. Spieltag wird sich dann nichts mehr ändern.“ Ein Meisterschaftsdrama wie 2001 mit Schalke 04, das der Ex-Kapitän selbst miterlebt hat, erwartet er deshalb nicht.

Grundsätzlich traut Effenberg Leipzig den Coup in der Allianz Arena zu: „Für RB geht es noch darum, die Qualifikation für die Champions League klarzumachen. Aber auch darum, den Ausgang der Bundesliga zu beeinflussen. Sie müssen beweisen, dass sie dazu fähig sind, diese Dinge im Saisonfinale mitzuentscheiden.“

Im Vergleich der Titel-Konkurrenten habe der FC Bayern (gegen Leipzig und in Köln) das schwierigere Restprogramm. „Ich gehe davon aus, dass der BVB beide Spiele (in Augsburg und gegen Mainz) gewinnen wird“, legt sich Effenberg fest. „Fußballdeutschland kann sich auf das größte und schönste Finale der letzten zehn Jahre freuen.“

Effenberg fordert Kader-Veränderung beim FC Bayern

Mit Blick auf die kommende Saison traut der „Effe“ den Bayern die Rückkehr zur internationalen Spitze zu. „Bei Bayern wissen sie, was sie zu tun haben, um nächstes Jahr noch stärker zu werden. Du musst am Kader ein paar Veränderungen vornehmen, um wieder mehr Spieler zu haben, die auch in der Crunchtime abliefern und bestehen.“