Premier League: Nächster Abgang für Klopp-Team?

Kelleher im Pokal Matchwinner für Liverpool

Während Liverpool in den letzten beiden Saisonspielen noch um die Teilnahme an der Champions League kämpft, bahnen sich intern bereits die Transferdiskussionen an. Mit James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain, Naby Keita und Roberto Firmino verlassen bereits vier prominente Kräfte die Reds - Kelleher wäre also der fünfte.