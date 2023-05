FC Bayern: „Du spürst, wenn er in den Raum kommt“ - von diesem Star schwärmt Tuchel

"Nice try!" Über diese Frage muss Tuchel herzlich lachen

Auf der Bayern-Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Leipzig drückte Tuchel das in Form einer wahren Lobeshymne auf den Verteidiger aus.

Hernández übertreffe mit seiner Handhabung der Umstände jegliche Erwartungen. „Er ist nicht nur einfach da, sondern wie er da ist“, staunte Tuchel. „Er hat jeden Tag ein Lachen im Gesicht, ist immer positiv. Du spürst es, wenn er in den Raum kommt.“

Tuchel: Hernández ein „ganz klarer Führungsspieler“

„Seine Persönlichkeit steckt andere an, obwohl er selbst über viele Monate in einer echt bescheidenen Situation verharrt“, so Tuchel, der das zu schätzen weiß. „Das macht es sehr besonders. Für mich ist er ein ganz klarer Führungsspieler.“