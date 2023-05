Berisha über FCA-Wechsel: "Hätte nicht besser sein können"

Nationalspieler Mergim Berisha ist mit seinem Wechsel zum FC Augsburg in die Bundesliga im Nachhinein "noch glücklicher als ich es davor schon war".

Fußball-Nationalspieler Mergim Berisha ist mit seinem Wechsel zum FC Augsburg in die Bundesliga im Nachhinein "noch glücklicher als ich es davor schon war". Bei den bayerischen Schwaben konnte er "wieder zeigen, wer ich bin", sagte der 25-jährige Torjäger bei DAZN und bilanzierte: "Fußballerisch, aber auch privat hätte es nicht besser sein können."

"Ich habe Leuten, die nicht an mich geglaubt haben, gezeigt, dass ich es schaffe und ich ein guter Spieler bin", sagte er zufrieden. In 22 Ligaspielen traf Berisha neunmal und bereitete vier Treffer vor. Ende März debütierte der U21-Europameister von 2021 beim 2:0 gegen Peru in Mainz für die DFB-Auswahl von Hansi Flick.