Gefeierter Petersen wollte fast Karriere fortsetzen

„Nach dem zweiten Tor dachte ich, es kommt nochmal ein Vertragsangebot rein“, sagte der Super-Joker des SC Freiburg im Anschluss an das 2:0 (0:0) gegen den VfL Wolfsburg bei DAZN mit einem breiten Grinsen im Gesicht: „Aber man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist.“

Ernsthaft ins Grübeln musste Petersen gar nicht kommen, denn sein vermeintliches zweites Tor (80.) wurde nach Videostudium ohnehin zurückgenommen. So blieb es bei dem Treffer zum Endstand in der 75. Minute, den der Angreifer wie so oft in seiner Karriere kurz nach seiner Einwechslung (70.) erzielt hatte.