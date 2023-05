Special Olympics: Paderborn hält inklusives Training ab

Gelebter Leitsatz: "Wir leben Vielfalt" © IMAGO/Sven Sonntag/IMAGO/Sven Sonntag/SID/Sven Sonntag via www.imago-images.de

Vom 17. bis 25. Juni finden in Berlin die Special Olympics World Games statt. Am Programm der Stadt Paderborn, die sich als "Host Town" an dem internationalen Ereignis beteiligt, nimmt der SCP07 mit Engagement teil.